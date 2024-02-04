إغراق "أنفاق حماس".. هل سينهي ذلك حياة "أسرى إسرائيل"؟

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في عدة مناسبات خططها لإغراق أنفاق قطاع غزة بمياه البحر، في محاولة لإخراج مقاتلي كتائب القسام منها، وتعطيل هذا السلاح المهم لدى المقاومة.

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وفي تطوّر جديد بهذا الشأن، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم 30 كانون الثاني الماضي، تحييد بعض الأنفاق بعد غمرها بالمياه. وعلى الرغم من أن بعض المحللين والخبراء استبعدوا نجاح هذه الإجراءات وحذّروا من عواقبها، فإن إسرائيل مستمرة في محاولاتها.



ويشير مراقبون إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تغامر بحياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في تلك الأنفاق، في مؤشر واضح على استخفاف الاحتلال بأرواح أولئك المحتجزين ومشاعر ذويهم.



سلاح الغمر وفي تطوّر جديد بهذا الشأن، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم 30 كانون الثاني الماضي، تحييد بعض الأنفاق بعد غمرها بالمياه. وعلى الرغم من أن بعض المحللين والخبراء استبعدوا نجاح هذه الإجراءات وحذّروا من عواقبها، فإن إسرائيل مستمرة في محاولاتها.ويشير مراقبون إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تغامر بحياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في تلك الأنفاق، في مؤشر واضح على استخفاف الاحتلال بأرواح أولئك المحتجزين ومشاعر ذويهم.



رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن غالبية أنفاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال سليمة، حيث إن قرابة 80% منها لا تزال فعّالة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الجيش فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%"، فيما تشكل الأنفاق إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهه داخل غزة، حيث نجحت قوات المقاومة في إنشاء شبكة أنفاق معقدة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تدميرها.



كذلك، قام الجيش الإسرائيلي بعدة محاولات لتدمير الأنفاق لاسيما من خلال محاولة غمرها بمياه البحر وتفجيرها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى؛ مثل تفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها، ومداهمتها بجنود من ذوي التدريب العالي. ورغم ذلك، فإنّ هذه الجهود لم تحقق النجاح المرجو حتى الآن.



واعترفت القوات الإسرائيلية، في الأيام الماضية، بأنها تضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق قطاع غزة بهدف تدميرها ومنع المقاومة الفلسطينية من استخدامها.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال الحرب، أدخل جيش الدفاع الإسرائيلي قدرات جديدة لتدمير البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في قطاع غزة؛ عن طريق ضخ كميات كبيرة من المياه إلى الأنفاق"، مضيفاً أن "ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس".



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 31 كانون الثاني الماضي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين غير محددين، بأن نظام "أتلانتس" الذي يهدف إلى غمر أنفاق حركة حماس بمياه البحر، لم يتسبب بتدمير سوى عدد قليل جداً من هذه الأنفاق في قطاع غزة.



كذلك، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي دخل قطاع غزة دون حل حاسم لمسألة الأنفاق، موضحين أنه "كلما كانت الأنفاق في غزة بعيدة عن البحر، تكتشف إسرائيل أنه من الصعب تدفق المياه تحت ضغط عالٍ عبر الأنابيب".



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 28 كانون الثاني الماضي، بأن "عملية تعطيل الأنفاق، التي تمتد لأكثر من 300 ميل تحت قطاع غزة، ما يعادل تقريباً نصف طول نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، وسيكون لها تأثير كبير في تقويض قدرة حماس على تخزين الأسلحة والذخيرة بشكل آمن نسبياً، وكذلك في تدمير المخابئ التي يستخدمها المقاتلون، ومراكز القيادة والسيطرة الخاصة بحماس، إضافة إلى الحد من قدرتها على المناورة في المناطق التي لا تتعرض لنيران القوات الإسرائيلية".



مغامرة الاحتلال وتداعياتها