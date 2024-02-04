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عربي-دولي

طوكيو... حريق ضخم يعرقل حركة القطارات (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2024 | 05:18
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شبّ حريق ضخم في مبنى بالقرب من محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

 

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بوقع الحريق في مبنى من ثلاثة طوابق بجوار محطة القطار في حوالي الساعة 10,10 صباحا بالتوقيت المحلي (01.10 بتوقيت غرينتش).

 

وتم إرسال 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، وتم تعليق حركة المرور على خط سكة حديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا".

 

وتم إخراج زهاء 800 راكب من القطارات إلى أن تمت استعادة حركة القطارات في حوالي الساعة (05.00 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الإذاعة إلى إصابة شخص واحد في الحريق.

 

 

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