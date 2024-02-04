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العراق.. مقتل آمر كتيبة في الحشد الشعبي إثر الضربة الأميركية

Lebanon 24
04-02-2024 | 05:45
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أعلنت مديرية كتيبة الدروع الثالثة في الحشد الشعبي العراقي مقتل آمر الكتيبة متأثراً بجروحه الناجمة عن الضربات الأميركية على العراق وسوريا أمس السبت.

وجاء في بيان صادر عن الكتيبة أن آمرها حسن عباس البلداوي، المعروف بـ"أبو الحسن البلداوي"، قتل "متأثراً بجراحة جراء القصف الأميركي الجبان على مقرات الحشد الشعبي غربي الأنبار".
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وكان مسؤول في وزارة الداخليّة العراقيّة تحدث، أمس السبت، لفرانس برس طالبا عدم كشف هويّته عن "استهداف أحد مقارّ الفصائل المسلّحة ضمن منطقة القائم"، لافتا إلى أنّ المُستهدف في الضربة هو "مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أوليّة".

وأفاد المسؤول بإصابة "ثمانية مدنيّين" في هذه المنطقة.

واستهدفت ضربة ثانية مركز قيادة للعمليّات تابعا للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلّحة باتت منضوية في القوّات الرسميّة العراقيّة، في منطقة العكاشات الواقعة إلى الجنوب والقريبة من الحدود.

وأكّد مسؤول في الحشد الشعبي لفرانس برس، تحدّث أيضا شريطة عدم كشف هويته، حصول الضربتين، الأولى في منطقة القائم واستهدفت بحسب قوله موقعا لكتائب حزب الله، في حين أنّ الضربة الثانية في العكاشات قد أسفرت عن "سقوط جرحى".

من ناحيتها، أكّدت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط "سنتكوم" شنّ غارات جوّية في العراق وسوريا ضدّ فصائل موالية لطهران وقوّات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليّات الخارجيّة في الحرس الثوري الإيراني.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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