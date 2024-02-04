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الحصيلة مرعبة.. كم بلغ عدد شهداء غزة؟

Lebanon 24
04-02-2024 | 06:19
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أعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن 27365 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 66630 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول.


وأضافت الوزارة أن نحو 127 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 178 آخرون في آخر 24 ساعة.
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غزة

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