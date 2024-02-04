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عربي-دولي
"حماس" تدين القصف على اليمن: سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب
Lebanon 24
04-02-2024
|
06:43
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دانت حركة "حماس" بشدة القصف الجوي الأميركي البريطاني لمواقع في اليمن، معتبرة إياه اعتداء سافرا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب.
في بيانها، وقالت "حماس": "نعده اعتداءا سافرا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيدا سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والعدو المسؤولية الكاملة عن تداعياته".
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وأضافت: "نجدد تقديرنا للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الاسرائيليين".
ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأميركي الذي ينتهك سيادة دولنا العربية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يوما".
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