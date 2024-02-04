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عربي-دولي

واشنطن تطالب تركيا بتكاليف حفظ وصيانة مقاتلات لم تحصل عليها

Lebanon 24
04-02-2024 | 07:38
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طلبت واشنطن من أنقرة دفع تكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35" الأميركية التي لم يتم تسليمها لتركيا بعد شرائها أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، وفقاً صحيفة "Aydınlık".



وقالت الصحيفة: "أفادت صحيفة "Sabah" في نهاية 2022، بأن الولايات المتحدة تطالب تركيا بدفع تكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35" وبمدفوعات إضافية، وأن سلسلة توريد المقاتلات شهدت اضطرابات وزيادة في التكاليف بسبب استبعاد الشركات التركية المشاركة في الإنتاج من برنامج تصنيعها".
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الى ذلك، اشارت نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، في حديث لقناة CNN Türk الى أن واشنطن جاهزة لإعادة أنقرة إلى برنامج "إف-35"، إذا كان من الممكن حل المشكلة مع أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400" التي حصلت عليها أنقرة.





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