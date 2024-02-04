واشنطن تطالب تركيا بتكاليف حفظ وصيانة مقاتلات لم تحصل عليها

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طلبت واشنطن من أنقرة دفع تكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35" الأميركية التي لم يتم تسليمها لتركيا بعد شرائها أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، وفقاً صحيفة "Aydınlık".وقالت الصحيفة: "أفادت صحيفة "Sabah" في نهاية 2022، بأن الولايات المتحدة تطالب تركيا بدفع تكاليف حفظ وصيانة مقاتلات "إف-35" وبمدفوعات إضافية، وأن سلسلة توريد المقاتلات شهدت اضطرابات وزيادة في التكاليف بسبب استبعاد الشركات التركية المشاركة في الإنتاج من برنامج تصنيعها".الى ذلك، اشارت نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في وقت سابق، في حديث لقناة CNN Türk الى أن واشنطن جاهزة لإعادة أنقرة إلى برنامج "إف-35"، إذا كان من الممكن حل المشكلة مع أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400" التي حصلت عليها أنقرة.