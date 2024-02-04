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عربي-دولي

انتقادات إسرائيلية لتصريحات بن غفير ضد بايدن: ضرر مباشر

Lebanon 24
04-02-2024 | 08:30
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انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد والوزير بيني غانتس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحاته ضد الرئيس الأميركي جو بايدن لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال لابيد في تدوينة له على موقع "إكس" إن "المقابلة التي أجراها بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال هي ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية، ضرر مباشر للمجهود الحربي، وتضر بأمن إسرائيل وتثبت في الغالب أنه لا يفهم أي شيء في الدبلوماسية الخارجية".
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فيما كتب الوزير بيني غانتس على موقع "إكس" إن "الخلافات مسموحة، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا، ولكن يجب أن تأتي في المنتديات ذات الصلة وليس في تعليقات غير مسؤولة في وسائل الإعلام، والتي تضر بالمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمنها". 

وأضاف غانتس أنه "على رئيس الوزراء أن يأمر وزير الأمن القومي بضبط النظام، بدلاً من التعامل مع قضايا الأمن الداخلي يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الخارجية لإسرائيل".

وكان بن غفير قال إنه يعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي،  معتبراً  أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب سيمنح إسرائيل يداً أكبر لقمع حماس.
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