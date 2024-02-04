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إقتصاد

تعليقات غريبة على منشور للسفارة الأميركية.. ما علاقة بورصة شنغهاي؟

Lebanon 24
04-02-2024 | 08:10
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لاقى منشور كتبته السفارة الأميركية في بكين أمس الجمعة، حول حماية الزرافات البرية على موقع ويبو، وهو منصة صينية للتدوين المصغر تشبه "أكس"، تفاعلا كبيرا لكن لا علاقة له بموضوع المنشور. إذ تفاعل عدد من الصينيين مع المنشور في محاولة للتعبير عن إحباطهم إزاء تباطؤ الاقتصاد وضعف أداء البورصة.
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وكتب أحد المستخدمين في تعليق مصاحب لمنشور السفارة بعد إعادة نشره "هل يمكنكم تزويدنا بالصواريخ لقصف بورصة شنغهاي؟".


وكتب مستخدم آخر أن حساب "ويبو" للسفارة الأميركية في الصين "أصبح بمثابة حائط المبكى للأفراد المستثمرين في الأسهم الصينية".


وانخفض مؤشر الأسهم القيادي "سي.أس.آي300" في الصين بنسبة 6.3 في المئة الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات بعد أن فشلت سلسلة من التدابير الحكومية الداعمة في استعادة الثقة التي تأثرت بعدد من التحديات الاقتصادية.
 

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