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عربي-دولي

نتنياهو: لن نوافق على أي "اتفاق" بأي ثمن

Lebanon 24
04-02-2024 | 08:43
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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ان تل أبيب لن توافق على أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، "بأي ثمن".

وقال نتنياهو في كلمة له، اليوم الأحد، خلال الجلسة الحكومية، إنه خلال العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قام بتصفية 17 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لـ"حماس".
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وأضاف: "إسرائيل دولة ذات سيادة. نحن نقدّر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن منذ اندلاع الحرب: دعم التسليح، ودعم المؤسسات الدولية، وإرسال قوات إلى المنطقة، والمزيد. وهذا لا يعني أنه ليس بيننا اختلافات في الرأي، ولكن حتى اليوم تمكنا من تجاوزها بقرارات حازمة ومدروسة".

هذا وألقى نتنياهو بسهامه نحو فريقين، الأول "من يقول نعم لكل شيء، في الأماكن التي يجب أن تقول فيها لا"، مضيفا: "انهم يحظون بالثناء من المجتمع الدولي، لكنهم يعرضون أمننا القومي للخطر. وهناك من يقول "لا" لكل شيء، ويحظى بالتصفيق في الداخل/البيت، لكنه يعرض أيضا المصالح الحيوية للخطر".
 
 
 
وتابع: "أود أن أقول لكم شيئا من تجربتي: الحكمة هي معرفة المناورة بين نعم عندما يكون ذلك ممكنا، وبين لا عندما يكون ذلك ضروريا".

وفي الختام، قال: "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، والوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية. شكرا للرب، فأنا أقوم بذلك منذ سنوات عدة".

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