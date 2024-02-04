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عربي-دولي

الردّ لم ينته... واشنطن تعتزم تنفيذ ضربات إضافية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
04-02-2024 | 10:30
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ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، أن رد واشنطن لن يقتصر على جولات القصف الحالية في سوريا والعراق واليمن".


وأكد في حديث لشبكة "إن بي سي" أن واشنطن تعتزم تنفيذ ضربات إنتقامية إضافية.


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وقال: "نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ إجراءات إضافية لتوضيح أن الولايات المتحدة ترد على الهجمات ضد قواتها وعلى قتل شعبها".
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