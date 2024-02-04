الردّ لم ينته... واشنطن تعتزم تنفيذ ضربات إضافية في الشرق الأوسط

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ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، أن رد واشنطن لن يقتصر على جولات القصف الحالية في سوريا والعراق واليمن".وأكد في حديث لشبكة "إن بي سي" أن واشنطن تعتزم تنفيذ ضربات إنتقامية إضافية.وقال: "نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ إجراءات إضافية لتوضيح أن الولايات المتحدة ترد على الهجمات ضد قواتها وعلى قتل شعبها".