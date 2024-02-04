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عربي-دولي

لحقيق السلام المستدام.. مقترح استرالي بنزع سلاح فلسطين

Lebanon 24
04-02-2024 | 10:47
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أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن أستراليا تدعم حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، مشيرا الى أنه "يمكن أن تكون فلسطين منزوعة السلاح لتحقيق سلام مستدام".


قال ألبانيز خلال مقابلة مع قناة "ABC News": "إذا أردت الحفاظ على الأمن في منطقة متوترة، فمن الضروري الحد من التصعيد. وجزء من هذا يمكن أن يتحقق بوجود فلسطين منزوعة السلاح. هذه إحدى القضايا التي يجب مناقشتها.
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واضاف أن" أستراليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدعم إنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل، بينما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضمان حماية حدودها". 
 
وبشأن المزاعم بتورط موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بهجوم "حماس" على اسرائيل، قال إن أستراليا تعمل مع الزملاء من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتحقق من حقيقة الصلة بين موظفي الأونروا وحماس، مشدداً على أن "كل دولار يتم استثماره في المساعدات الإنسانية يجب أن يتم إنفاقه على المساعدات تحديدا".
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