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عربي-دولي
حاصرتهم النيران لمدّة ساعتين.. مصرع أم وطفليها في حريق منزل!
Lebanon 24
04-02-2024
|
11:53
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نشب حريق في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، واستمرّ لمدة ساعتين، ودمر كافة محتويات إحدى الشقق السكنية، وقد تم العثور على جثث لأم وطفليها، من جانب قوات الحماية المدنية عقب إطفاء الحريق.
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وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.
وعثرت قوات الحماية المدنية على جثث الأم وصغيريها، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات أجهزة الأمن وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.
وحسب التحريات الأولية ومناظرة الجثامين، فإن الطفلين الضحيتين عمرهما 3 و5 سنوات، وماتا بين أحضان الأم التي فشلت في إنقاذهما، لتزداد أحزان أهالي المنطقة الذين فشلوا في إنقاذهم بعد أن حاصرتهم النيران لمدة ساعتين، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية. (العربية)
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