الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الأحد، بوفاة والدة مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح.





ونعى هيثم أبو صالح الإعلامي بقناة الجزيرة، والدة الدحدوح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ونشر أبو صالح مقطع فيديو للدحدوح وهو يقبل يد والدته وعلّق قائلا: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل وائل_الدحدوح ... الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، عظم الله أجرك أخونا أبو حمزة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل #وائل_الدحدوح ... الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ، عظم الله أجرك أخونا أبو حمزة .. إنا لله وإنا إليه راجعون #غزة #فلسطين pic.twitter.com/4HHgBXvUT1 — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) February 4, 2024 Advertisement

ومؤخراً، استشهد الصحفي حمزة، نجل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن بعد انتشار خبر وفاة والدة وائل الدحدوح، وقال أحد المتابعين: وفاة والدة الصحفي " جبل غزة الإعلامي " وائل الدحدوح .. يا الله يابو حمزة هالقلب شو بده يشيل و يتحمل الله يصبرك".



