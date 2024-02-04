المبعوث الأممي لليمن يشدد من إيران على ضرورة وقف النار

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال زيارة إلى إيران، ضرورة السعي لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

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وذكر بيان نشره مكتب المبعوث الأممي أنه شدد في اجتماعاته أثناء الزيارة على "ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المعيشية لليمنيين، واستئناف عملية سياسية يمنية خالصة برعاية الأمم المتحدة".وأضاف البيان "تحقيقاً لهذه الغاية، استطلع المبعوث الأممي مع المسؤولين الإيرانيين سبل الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء في اليمن، بما في ذلك من خلال الدعم الإقليمي والدولي المستمر والمتضافر لوساطة السلام التي تقودها الأمم المتحدة".وتركزت المناقشات أيضاً على "ضرورة خفض حدة التوتر على المستوى الإقليمي، ومنع العودة لدائرة العنف الذي عانى منه اليمن حتى الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022"، بحسب البيان.