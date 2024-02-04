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عربي-دولي

بايدن: سأوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري إذا دعت الحاجة

Lebanon 24
04-02-2024 | 15:22
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أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس النواب الأحد بأنه سيوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني والفصائل المرتبطة به إذا دعت الضرورة.

وفي رسالة للمجلس نشرها البيت الأبيض، جدد بايدن اتهامه للمجموعات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ سلسلة هجمات ضد مواطني الولايات المتحدة ومنشآتها في العراق وسوريا، مؤكدا أن هذه الهجمات شكلت تهديدا خطيرا للأفراد الأميركيين وقوات التحالف العاملة هناك إلى جانب القوات الأميركية.
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وأضاف بايدن أن هذه الهجمات امتدت إلى دولة ثالثة عبر الهجوم الأخير على قاعدة تضم قوات أميركية في شمال شرق الأردن، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة آخرين.
وأشار بايدن إلى أن القوات الأميركية نفذت بناء على أوامر منه ضربات ضد منشآت في العراق وسوريا، ردا على الهجمات الأخيرة والتهديد بشن هجمات مستقبلية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، رفض في وقت سابق الأحد، تأكيد أو استبعاد توجيه ضربات ضد أهداف داخل إيران، ردا على مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري أميركي على الحدود السورية الأردنية.

وقال سوليفان في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، إن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع في سوريا والعراق كانت "ذات تأثير جيد جدا"، مؤكدا أن بلاده ستواصل هذه الهجمات.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية قد نقلت عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن الولايات المتحدة لن تنفذ ضربات داخل إيران وستركز على أهداف خارجها.

وأعلن بايدن أن الجيش الأميركي وجه سلسلة ضربات على منشآت في العراق وسوريا ليل الجمعة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة التابعة له لمهاجمة القوات الأميركية.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 48 غارة جوية على عدة بلدات يمنية في الساعات الماضية.

وقال سوليفان، الأحد، إن "هناك المزيد من الخطوات في ردنا على الضربة الجوية في الأردن"، مشددا على أن الأهداف المقصوفة كانت "عسكرية ومشروعة".
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