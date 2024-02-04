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عربي-دولي

ترامب يكشف معايير ترشيحه لنائبه المستقبلي.. أسماء بارزة تسقط

Lebanon 24
04-02-2024 | 15:25
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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن معاييره لمنصب نائب الرئيس يوم الأحد، لكنه أخبر مضيفة قناة "فوكس نيوز" ماريا بارتيرومو أنه لن يعلن عن اختيار نائب الرئيس "لبعض الوقت". وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة على برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" . وقال إن العامل الأكثر أهمية هو التأكد من أن نائبه سيكون قادرًا على تولي مهام الرئاسة في حالة الطوارئ.
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وحول "ماهية المعايير التي يستخدمها ترمب لتحديد من هو نائبك في الانتخابات؟" رد ترامب "دائما يجب أن يكون الرئيس الجيد. من الواضح أنه عليك دائما أن تفكر في ذلك، لأنه في حالة الطوارئ. الأشياء تحدث، أليس كذلك؟ بغض النظر عمن أنت، الأشياء تحدث. يجب أن يكون هذا رقم واحد".

وأضاف "حسنا، لدي الكثير من الأشخاص الطيبين. ولدي الكثير من الأفكار الجيدة" قائلا إنه "يتحدث مع الجميع". وأضاف ترامب: "كما تعلمون، لقد اتصلت بـ سيناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت وأشخاص مثل تيم سكوت، وقلت له إنك مرشح أفضل بكثير بالنسبة لي مما أنت عليه لنفسك. وعندما شاهدته، كان على ما يرام. لقد كان جيدًا، لكنه كان هادئًا للغاية."

وتابع: "لقد شاهدته في الأسبوع الماضي وهو يدافع عني ويقاتل من أجلي قلت يا رجل، أنت شخص أفضل بكثير بالنسبة لي مما أنت عليه بالنسبة لنفسك".
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