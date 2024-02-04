بدء عملية فرز الأصوات في انتخابات تونس المحلية

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بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات المجالس المحلية التونسية التي تهدف لتشكيل غرفة ثانية للبرلمان، وسط إقبال ضعيف، في ظلّ مقاطعة أحزاب المعارضة.وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الأحد، عن بلوغ نسبة الإقبال في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية 12.44%، بعد توجّه 520 ألف و303 ناخبين إلى مراكز الاقتراع من أصل 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا.وبدأت الأحد جولة الإعادة لاستكمال انتخابات المجالس المحلية، التي تهدف إلى تشكيل غرفة ثانية للبرلمان، ويتنافس فيها 1558 مترشحا أغلبهم شباب ومستقلين في 779 دائرة انتخابية، في انتخابات دعي إليها 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا.