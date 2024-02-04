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عربي-دولي
اغتيال قيادي بارز في العراق.. هكذا تم استهداف سيارته
Lebanon 24
04-02-2024
|
15:20
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اغتال مسلحون مجهولون، قيادياً في حركة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان شرقي العراق اليوم الأحد، بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز عربية".
والقيادي هو ناجي الكعبي، وكان يشغل منصب مدير العلاقات داخل الحركة.
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وبحسب مصادر أمنية، فإن منفذي الهجوم أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة كان يستقلها الكعبي، ثم لاذوا بالفرار.
وكانت الحركة، طالبت بغداد باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الوجود الأميركي في العراق.
والأحد، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستواصل ردها ضد المجموعات الموالية لإيران في العراق وسوريا.
وقال لقناة "إن بي سي" التلفزيونية، إن "الأمر لم ينته بعد. نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات لمواصلة بعث رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها لهجوم".
ومؤخراً، شنت الولايات المتحدة عشرات الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، ردا على مقتل عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن يوم 28 كانون الثاني الماضي. (سكاي نيوز)
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