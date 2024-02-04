Advertisement

عربي-دولي

عباس: لجدولة زمنية محددة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
04-02-2024 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1160634-638426853121420218.jpg
Doc-P-1160634-638426853121420218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد.

وفي بيان نشره عبر فيسبوك، قال عباس إنه شدد أيضا خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على "أهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية".
Advertisement

كما جدد عباس "التأكيد على أهمية تكاتف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة"، بحسب البيان.

ودعا عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "مواصلة جهوده وتكثيف مساعي الأمم المتحدة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة".

وطالب الرئيس الفلسطيني أيضا بضرورة وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء لسكان قطاع غزة، خاصة في الظروف الجوية القاسية الحالية.

بدوره، قال المبعوث الأممي عبر منصة "إكس" إنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع عباس حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وجهود الأمم المتحدة في غزة.

وشدد وينسلاند خلال الاجتماع، على أن حل الدولتين لا يزال السبيل الوحيد للمضي قدما في جهود تحقيق السلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية يمثل قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ منها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:53 | 2024-02-04
17:00 | 2024-02-04
16:52 | 2024-02-04
16:33 | 2024-02-04
16:00 | 2024-02-04
15:53 | 2024-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24