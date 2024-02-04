عباس: لجدولة زمنية محددة لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية

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شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وجدول زمني محدد.وفي بيان نشره عبر فيسبوك، قال عباس إنه شدد أيضا خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على "أهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية".كما جدد عباس "التأكيد على أهمية تكاتف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة"، بحسب البيان.ودعا عباس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "مواصلة جهوده وتكثيف مساعي الأمم المتحدة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة".وطالب الرئيس الفلسطيني أيضا بضرورة وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء لسكان قطاع غزة، خاصة في الظروف الجوية القاسية الحالية.بدوره، قال المبعوث الأممي عبر منصة "إكس" إنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع عباس حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وجهود الأمم المتحدة في غزة.وشدد وينسلاند خلال الاجتماع، على أن حل الدولتين لا يزال السبيل الوحيد للمضي قدما في جهود تحقيق السلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية يمثل قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ منها. (العربية)