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عربي-دولي

وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة

Lebanon 24
04-02-2024 | 16:33
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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن "أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر فيما يخص منطقة شرق المتوسط".
وقال فيدان، في مقابلة مع "خبر" التركية، إن "تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة وتوصلنا لاتفاق مع القاهرة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تمّ بالفعل".
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يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس التركي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في العاشر من ايلول الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، في أول لقاء رسمي منذ عقد من الزمن.
 
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