وزير الخارجية التركي يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بطائرات مسيرة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن "أنقرة تولي أهمية للتفاهم مع مصر فيما يخص منطقة شرق المتوسط".

وقال فيدان، في مقابلة مع "خبر" التركية، إن "تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة وتوصلنا لاتفاق مع القاهرة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "الجزء الأكبر من عملية تطبيع العلاقات مع مصر تمّ بالفعل".

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