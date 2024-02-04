غارات بريطانية أميركية على مواقع حوثية في اليمن

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استهدف قصف أميركي بريطاني مديرية باقِم بمحافظة صعدة بثلاث غارات، وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.وقد استهدف القصف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الزيدية، وغارة على مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن.