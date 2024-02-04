Advertisement

عربي-دولي

غارات بريطانية أميركية على مواقع حوثية في اليمن

Lebanon 24
04-02-2024 | 17:53
A-
A+
Doc-P-1160656-638426915069166868.png
Doc-P-1160656-638426915069166868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف قصف أميركي بريطاني مديرية باقِم بمحافظة صعدة بثلاث غارات، وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.
وقد استهدف القصف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الزيدية، وغارة على مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
سي إن إن: الولايات المتحدة وبريطانيا تضربان ما لا يقل عن 30 هدفا للحوثيين في 10 مواقع باليمن(سكاي نيوز)
lebanon 24
05/02/2024 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات بمحافظة حجة في اليمن.. والحوثي يتهم أميركا وبريطانيا
lebanon 24
05/02/2024 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس وزراء بريطانيا: لن نُرسل قوات بريّة إلى اليمن
lebanon 24
05/02/2024 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ يصيب سفينة تجارية بريطانيا قبالة السواحل اليمنية
lebanon 24
05/02/2024 08:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

اليمن

اميركا

بريطانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2024-02-05
01:05 | 2024-02-05
00:50 | 2024-02-05
00:50 | 2024-02-05
00:46 | 2024-02-05
00:43 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24