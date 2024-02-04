كاليفورنيا تتأهّب لفيضانات ورياح عاتية

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تعرّضت ولاية كاليفورنيا الأميركية لموجة جديدة من العواصف أمس الأحد في ظل توقّع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع وتأتي في وقت يتوافد فيه عشرات المشاهير على لوس انجليس لحضور حفل توزيع جوائز غرامي.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا نادرا للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار في منطقة "بيغ سور" والمناطق المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.وقال دانييل سوين، خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس، بخصوص الرياح التي تجتاح الولاية في بث مباشر الأحد: "الطقس سيء للغاية في الوقت الراهن".وقالت هيئة الأرصاد إن "الرياح بلغت سرعتها 112.6 كيلومتراً في الساعة في مناطق مختلفة في الولاية".وقال رئيس بلدية لونغ بيتش، ريكس ريتشاردسون، إن المدينة الساحلية القريبة من لوس انجليس قد تشهد هطول أمطار عليها هذا الأسبوع أكثر مما تشهده على مدار عام كامل.وتوقّع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 13 إلى 18 سنتيمتراً بداية من يوم أمس الأحد حتى يوم غد الثلاثاء.وقالت رئيسة بلدية لوس انجليس، كارين باس، إن المدينة قد تتعرض لرياح وأمطار على غرار ما جلبته العاصفة المدارية "هيلاري" في آب الماضي.وأضافت هيئة الأرصاد أن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمتراً.ومن المتوقّع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.