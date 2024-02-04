Advertisement

عربي-دولي

كاليفورنيا تتأهّب لفيضانات ورياح عاتية

Lebanon 24
04-02-2024 | 18:37
A-
A+
Doc-P-1160659-638426941143327517.jpeg
Doc-P-1160659-638426941143327517.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت ولاية كاليفورنيا الأميركية لموجة جديدة من العواصف أمس الأحد في ظل توقّع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.
Advertisement
وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع وتأتي في وقت يتوافد فيه عشرات المشاهير على لوس انجليس لحضور حفل توزيع جوائز غرامي.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا نادرا للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار في منطقة "بيغ سور" والمناطق المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال دانييل سوين، خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس، بخصوص الرياح التي تجتاح الولاية في بث مباشر الأحد: "الطقس سيء للغاية في الوقت الراهن".

وقالت هيئة الأرصاد إن "الرياح بلغت سرعتها 112.6 كيلومتراً في الساعة في مناطق مختلفة في الولاية".

وقال رئيس بلدية لونغ بيتش، ريكس ريتشاردسون، إن المدينة الساحلية القريبة من لوس انجليس قد تشهد هطول أمطار عليها هذا الأسبوع أكثر مما تشهده على مدار عام كامل.

وتوقّع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 13 إلى 18 سنتيمتراً بداية من يوم أمس الأحد حتى يوم غد الثلاثاء.

وقالت رئيسة بلدية لوس انجليس، كارين باس، إن المدينة قد تتعرض لرياح وأمطار على غرار ما جلبته العاصفة المدارية "هيلاري" في آب الماضي.
وأضافت هيئة الأرصاد أن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمتراً.

ومن المتوقّع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2024-02-05
01:05 | 2024-02-05
00:50 | 2024-02-05
00:50 | 2024-02-05
00:46 | 2024-02-05
00:43 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24