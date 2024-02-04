رئيس وزراء إيرلندا قلق حيال حريق في مبنى مخصّص للمهاجرين

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أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار أمس الأحد عن قلقه حيال اندلاع حريق في مبنى يفترض أنه مخصص لإيواء لاجئين وكان أيضاً في السابق مسرحاً لاحتجاجات مناهضة للمهاجرين.واستُدعي نحو 40 رجل إطفاء عند الساعة السابعة من صباح الأحد لإخماد الحريق الذي اندلع في المبنى.وقال فارادكار في بيان: "شعرت بالقلق عندما علمت بنبأ الحريق في دار رعاية سابق في كروكسلينغ".وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة كانت هناك تقارير مثيرة للقلق عن وقوع أضرار يشتبه أنها لها خلفية جنائية في أبنية في جميع أنحاء البلاد".وتابع: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للعنف أو الحرق أو التخريب في جمهوريتنا. ومن المثير للسخرية أن بعض أولئك الذين يحاولون ربط الهجرة بالجريمة ينخرطون هم أنفسهم في أنشطة إجرامية خطيرة".وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية "آر تي إي" أن "المبنى جرى استهدافه خلال احتجاجات أخيراً بعد أن سرت إشاعات أنه سيستخدم لإيواء لاجئين".