ترامب يهدّد الصين مجددًا: استعدوا للرسوم الجمركية!

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية قد تتجاوز 60% بالمئة على الصين مجددا، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني.وأضاف ترامب في مقابلة بُثت يوم الأحد على قناة "فوكس نيوز": "علينا أن نفعل ذلك.. سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار عندما أُعلن عن فوزي في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا بعدد قياسي من الأصوات".وتابع "عندما فزت في نيوهامبشير بعد ذلك، انخفضت سوق الأسهم بجنون"، في إشارة إلى سباق الترشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الولايتين الشهر الماضي.ورفض ترامب فكرة أنه سيخوض حربا تجارية أخرى مع الصين، وقال في المقابلة التي سُجلت الأسبوع الماضي "إنها ليست حربا تجارية. لقد قمت بعمل رائع مع الصين في كل شيء".وتابع "أريد أن يكون أداء الصين عظيما، أريد ذلك. وأنا أحب الرئيس شي كثيرا. لقد كان صديقا جيدا لي خلال فترة ولايتي".(سكاي نيوز عربية)