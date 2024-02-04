Advertisement

عربي-دولي

ترصد المخالفات وتتعرف على المطلوبين.. تعرفوا إلى أول سيارة أمنية ذكية

Lebanon 24
04-02-2024 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1160683-638427113096944564.png
Doc-P-1160683-638427113096944564.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في معرض الدفاع العالمي 2024، عرضت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، أول سيارة أمنية كهربائية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي صنعتها شركة لوسيد Lucid في المملكة.

وتتفاعل هذه السيارة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات الأمنية، كما تحتوي على تقنيات تمكنها من تعرف لوحات المركبات المخالفة لأنظمة المرور، ويمكنها أيضًا التعرف على الأشخاص المطلوبين وتحديد سلوكهم من خلال قراءة تعابير الوجه عبر 6 كاميرات مدمجة فيها، كما لديها القدرة على تحليل البيانات وإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم، ما يمكنها من رفع الفائدة في مستوى الأمن، وتعزيز السلامة المرورية.

وتوجد على سطح السيارة أيضًا طائرة مسيّرة، يمكنها الطيران وتصوير الأماكن التي تقع بها مشاكل جنائية، فعلى سبيل المثال: في حال وجود حادثة إطلاق نار يمكن إطلاق الطائرة مباشرة لتصوير الموقع من بُعد، وتجميع البيانات التي تحتاج إليها الدورية.
 
Advertisement
 
 
صناعة محلية
وصنعت هذه السيارة الأمنية الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصنع شركة لوسيد، الذي اُفتتح خلال شهر كانون الأول الماضي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وتهدف الشركة إلى إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، ومن المخطط الوصول تدريجيًا إلى تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

يذكر أن هذه السيارة صديقة للبيئة وتدعم مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في عام 2021، بهدف تفعيل دور كافة فئات المجتمع، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة.

وتشرف مبادرة السعودية الخضراء على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة، وهي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.

معرض الدفاع العالمي 2024
ويركز معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، في التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري، والأقمار الصناعية، وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.(العربية)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2024-02-05
01:05 | 2024-02-05
00:50 | 2024-02-05
00:50 | 2024-02-05
00:46 | 2024-02-05
00:43 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24