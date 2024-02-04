بالفيديو... "المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد من استهدافها لقاعدة أميركية في سوريا

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من استهدافها لقاعدة أميركية في حقل العمر النفطي في سوريا.

ونشر الإعلام الحربي بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهدافها لقاعدة الاحتلال الأميركي في "حقل العمر النفطي" في سوريا".

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وصدر ليل يوم الأحد عن "المقاومة الإسلامية في العراق" بيان جاء فيه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بالعمق السوري، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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ويوم السبت، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا عقب أقل من 24 ساعة من شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على مناطق في البلدين العربيين. لمشاهدة الفيديوويوم السبت، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا عقب أقل من 24 ساعة من شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية على مناطق في البلدين العربيين.

في حين كانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت فجر يوم السبت، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأميركية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأميركية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط ضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين مما هو متمركز في العراق وسوريا. (RT)