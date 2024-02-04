كانت مجهزة لاستهداف السفن.. الجيش الأميركي يعلن استهداف صواريخ حوثية

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الإثنين، توجيه ضربة جديدة للحوثيين في اليمن.وقالت القيادة المركزية الأميركية، إنها "نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد هجوم حوثي بصاروخ كروز".وأضافت: "القوات قصفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جميعها مجهزة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر".واستهدف قصف أميركي بريطاني لمديرية باقِم بمحافظة صعدة بثلاث غارات، وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.ونشرت القيادة المركزية الأميركية فيديو على حسابها في "إكس"، قالت إنه لعمليات إطلاق من مدمرة "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس كارني" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" على أهداف الحوثيين.وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، أنها دمرت صاروخ كروز مضادا للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.وأوضحت القيادة المركزية في بيان "رصدت القوات الأميركية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة". (سكاي نيوز)