اعتقالات ومداهمات.. الأوضاع الأمنية تتصاعد في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في الضفة الغربية، وتركزت الاقتحامات في بلدات يعبد جنوب مدينة جنين، ورامين شرق مدينة طولكرم، وبديا غرب محافظة سلفيت.



كما داهمت قوات الاحتلال منازل عدة واعتدت بالضرب على شبان، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين ألقوا خلالها عبوات ناسفة باتجاه جنود وآليات الاحتلال.

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كما تم اعتقال 3 فلسطينيين في مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.



واقتحمت قوات الاحتلال منازل عدة وفتشتها وألحقت ضررا بإحدى المركبات، قبل الانسحاب من المدينة.



وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بلدة عرابة جنوب غرب المدينة.



ويأتي هذا بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث داهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أن شابا (29 عاما) أصيب بالرصاص في القدم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة.



ومنذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة كثف الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



من ناحية أخرى، أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقريرها بشأن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال كانون الثاني الماضي.



وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1593 اعتداء (منها 186 اعتداء نفذها المستوطنون)، وتركزت الانتهاكات في محافظة الخليل وتليها القدس المحتلة ونابلس.(الجزيرة نت)