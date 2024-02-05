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عربي-دولي

"لم ينجحوا بالمهمة".. ضابط استخبارات أميركي يصف إنجازات الإحتلال بالـ"محدودة"

Lebanon 24
05-02-2024 | 00:24
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وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكنزي نجاح إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة حتى الآن بأنه "محدود للغاية".

وحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد قال ماكنزي لشبكة "سي بي إس" الأميركية "لقد وضعوا لأنفسهم هدفا يتمثل في إزالة المستوى السياسي ومستوى القيادة العسكرية لحماس عندما دخلوا، ولم ينجحوا حتى الآن في القيام بأي منهما".
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وأشار ماكنزي أيضا إلى أن القضية الكبرى في رأيه هي أنه "يجب أن تكون لديك نظرية لما ستبدو عليه عندما تنتهي"، مشددا على "أنك بحاجة إلى رؤية للوضع النهائي عندما تبدأ حملة عسكرية لأن كل شيء يتم بعد ذلك بالخصم أو الإضافة إلى قدرتك على الوصول إلى تلك النقطة".

كما اعتبر الجنرال الأميركي أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخيار الأقل تفضيلا بين جميع النتائج"، قائلا إن الدول العربية ستحتاج إلى دعم الجهود في غزة ما بعد الحرب.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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