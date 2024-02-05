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عربي-دولي

للضغط من أجل الهدنة... بلينكن يبدأ جولته الخامسة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-02-2024 | 00:50
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يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط في إطار مساعي تحقيق الهدنة بين إسرائيل و"حماس".
وفي زيارته الخامسة إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنته "حماس" في السابع من تشرين الاول والذي أدى إلى اندلاع الحرب، من المتوقع أن يزور بلينكن السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.
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وقبل الرحلة شدد على الحاجة إلى "معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل"، بعد أن دقت منظمات الإغاثة مرارا وتكرارا ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريبا على القطاع المحاصر. 
ومع وصول بلينكن إلى المنطقة، من المتوقع أن يناقش الهدنة المقترحة التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس في يناير الماضي بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين.
ومن شأن الهدنة المقترحة أن توقف القتال لمدة ستة أسابيع أولية بينما تفرج "حماس" عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، بحسب مصدر في الحركة.
وتأتي زيارة بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي صرح فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب إلى حماس". (RT)
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