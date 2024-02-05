مقتل 10 من رجال الشرطة بهجوم مسلح في باكستان

قتل عشرة من رجال الشرطة اليوم الاثنين بهجوم شنه مسلحون على مركز أمني شمالي باكستان.

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وأفاد قيادي رفيع في الشرطة بأن عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطة على الأقل.وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم شنه "أكثر من 30 إرهابيا من ثلاثة اتجاهات وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف".