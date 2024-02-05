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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني تكشف للمرة الأولى.. هذا ما قاله ترامب عن نتنياهو

Lebanon 24
05-02-2024 | 01:31
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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، معلومات جديدة حول مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في العراق أوائل عام 2020، مؤكداً أن إسرائيل كانت جزءًا من خطط اغتيال سليماني، لكنها انسحبت قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" Times of Istrael.
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وقال ترامب في مقابلة على "فوكس نيوز" Fox News: "عندما قتلنا سليماني، تعلمون أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا.. لكن قبل يومين من العملية، قال بنيامين نتنياهو "لا يمكننا القيام بذلك". "لا يمكننا أن نفعل ذلك".
وأضاف ترامب: "كان لدي جنرال معين، وكان رائعًا، فقلت له: "هل يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا؟" فقال: "يمكننا يا سيدي، الأمر متروك لك". فقلت: "سنفعل ذلك".

وكان موقغ "أكسيوس" Axios قد نشر في عام 2021، تصريحات لترامب قال فيها إنه كان يتوقع أن تكون إسرائيل ونتنياهو أكثر نشاطا في العملية، ملمحًا إلى أنه سيكشف القصة الكاملة في المستقبل.
وقال ترامب للمراسل باراك رافيد، في مقابلة من أجل كتابه "سلام ترامب" حول اتفاقيات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، قال إن "إسرائيل لم تفعل الشيء الصحيح"، وأضاف: "لا أستطيع أن أتحدث عن هذه القصة. لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة.. سيسمع الناس عن ذلك في الوقت المناسب".

وأشاد نتنياهو بترامب على الضربة التي أسفرت عن مقتل الجنرال النافذ في يناير 2020. وقال للصحافيين في ذلك الوقت: "إن ترامب يستحق التقدير الكامل لتصرفه بتصميم، بقوة وسرعة، وإننا نقف إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل في معركتها العادلة من أجل الأمن والسلام والدفاع عن النفس".
(العربية)
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