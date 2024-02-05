في روسيا.. تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لوزارة الطوارئ الروسية

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، أن طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من 3 أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.وأشارت الوزارة على تطبيق تيليغرام إلى أن “الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس”.وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر الأحد على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.(سكاي نيوز عربية)