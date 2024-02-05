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عربي-دولي

باريس تستدعى السفير الروسي على خلفية مقتل فرنسيين في أوكرانيا

Lebanon 24
05-02-2024 | 02:59
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ذكرت وكالة "فرانس برس" أن وزارة الخارجية الفرنسية ستستدعي السفير الروسي لدى باريس أليكسي ميشكوف على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين في أوكرانيا.
 
وكتبت الوكالة: "سيتم استدعاء السفير الروسي لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية يوم الاثنين لإدانة الضربات الروسية التي قتلت اثنين من العاملين في المجال الإنساني الفرنسيين في أوكرانيا، ونمو التضليل ضد فرنسا".
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وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "موسكو تصرّ على صحة معلوماتها التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب قوات كييف في أوكرانيا".
 
أضاف بيسكوف: "نصر على صحة معلوماتنا التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا. ونلفت الانتباه إلى تصريحات الجانب الفرنسي بأنهم لا يستطيعون فعل اي شيء مع من يريدون المشاركة في هذه المذبحة في أوكرانيا. نحن نأسف لذلك". (فرانس برس)
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