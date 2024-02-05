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عربي-دولي

اعتقال مقيمين في السعودية.. هذا ما أقدموا عليه(فيديو)

Lebanon 24
05-02-2024 | 03:50
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أعلن الأمن العام السعودي، مساء الأحد، أنه تم القبض على مقيمين لاعتدائهما على آخرين، واعتقال مواطن لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، في محافظة العيدابي بمنطقة جازان.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان قبضت على مقيمين من الجنسية اليمنية لاعتدائهما على آخرين من الجنسية الباكستانية".
 
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وأضاف الأمن السعودي في منشوره أنه "تم أيضا القبض على مواطن لتوثيقه المحتوى ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح المنشور أنه "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو وصورا للمعتقلين وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان

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