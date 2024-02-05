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عربي-دولي

الحوثي يوسّع دائرة التهديد: سنستهدف إيطاليا!

Lebanon 24
05-02-2024 | 04:00
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أعلن قيادي كبير، في جماعة الحوثيّ اليمنية، في مقابلة، أنّ إيطاليا ستصبح هدفًا إذا شاركت في الهجمات ضد مواقع، في اليمن.
 
وقال القيادي محمد علي الحوثي، لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية إنّه يتوجب على إيطاليا أن تكون محايدة، في الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ.
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وأضاف: "وعليها أن تضغط على إسرائيل، لوقف الهجمات على غزة".

ولفت إلى أنّ ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام، في المنطقة.(سكاي نيوز عربية)
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