إسرائيل تستعد لحزب الله في الجولان.. هذا ما يجري ميدانياً

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يقوم عناصر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة قرية تشبه بعض القرى التابعة لحزب الله، يقومون بإطلاق النار وإطلاق القذائف. هذه آخر تدريبات الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، لكنها قد تتحول إلى حقيقة قريبا.وذكر تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الجيش الإسرائيلي يستعد بشكل مكثف، للهجوم على مناطق حزب الله.التدريب الذي يحاكي مهاجمة قرى حزب الله، هو جزء من الاستعدادات الإسرائيلية، وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إن القوات جاهزة للحرب وإن الجنود الموجودين بالجولان يعرفون أنه في حال أعطت الحكومة الضوء الأخضر، قد يقاتلون (حزب الله) في أي لحظة.القرار بشأن ما إذا سيتم غزو لبنان لم يصدر بعد، بيد أن "سكاي نيوز" أكدت أن كلّ الجنود الذين تحدثت إليهم سرا قالوا إنهم "يتوقعون حصول ذلك".وقال جندي إسرائيلي في الجولان لمراسل سكاي نيوز: "الأمر لا يخيفنا، وأعتقد أن (قوات الجيش الإسرائيلي) بشكل عام، ووحدتي بشكل خاص، حاصلة عل تدريب وأسلحة أفضل من حزب الله".وأضاف: "بشكل واضح وصريح، بإمكانني القول إنني أؤمن أنه في أي قتال قد يطرأ بين جيشنا وحزب الله، ستتنصر قواتنا دون أي شك".