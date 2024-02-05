14
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
12
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تستعد لحزب الله في الجولان.. هذا ما يجري ميدانياً
Lebanon 24
05-02-2024
|
03:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقوم عناصر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة قرية تشبه بعض القرى التابعة لحزب الله، يقومون بإطلاق النار وإطلاق القذائف. هذه آخر تدريبات الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، لكنها قد تتحول إلى حقيقة قريبا.
وذكر تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الجيش الإسرائيلي يستعد بشكل مكثف، للهجوم على مناطق حزب الله.
Advertisement
التدريب الذي يحاكي مهاجمة قرى حزب الله، هو جزء من الاستعدادات الإسرائيلية، وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إن القوات جاهزة للحرب وإن الجنود الموجودين بالجولان يعرفون أنه في حال أعطت الحكومة الضوء الأخضر، قد يقاتلون (حزب الله) في أي لحظة.
القرار بشأن ما إذا سيتم غزو لبنان لم يصدر بعد، بيد أن "سكاي نيوز" أكدت أن كلّ الجنود الذين تحدثت إليهم سرا قالوا إنهم "يتوقعون حصول ذلك".
وقال جندي إسرائيلي في الجولان لمراسل سكاي نيوز: "الأمر لا يخيفنا، وأعتقد أن (قوات الجيش الإسرائيلي) بشكل عام، ووحدتي بشكل خاص، حاصلة عل تدريب وأسلحة أفضل من حزب الله".
وأضاف: "بشكل واضح وصريح، بإمكانني القول إنني أؤمن أنه في أي قتال قد يطرأ بين جيشنا وحزب الله، ستتنصر قواتنا دون أي شك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
Lebanon 24
الموت يؤلم مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح مجدّداً.. والجمهور: "هالقلب شو بده يتحمل الله يصبرك"
12:35 | 2024-02-04
04/02/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
Lebanon 24
هل تستطيع المصارف الإلتزام بـ 166؟ وماذا عن توفّر السيولة والملاءة؟
03:00 | 2024-02-05
05/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتهدد اللبنانيين.. سحابة سوداء فوق بيروت
Lebanon 24
خطر يتهدد اللبنانيين.. سحابة سوداء فوق بيروت
02:30 | 2024-02-05
05/02/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... العثور على جثة مسؤول بارز ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عن ظروف وفاته؟
Lebanon 24
صباح اليوم... العثور على جثة مسؤول بارز ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عن ظروف وفاته؟
05:29 | 2024-02-05
05/02/2024 05:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفجار صهريج في البقاع ومقتل شخصين.. بيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بعد انفجار صهريج في البقاع ومقتل شخصين.. بيان من وزارة الطاقة
12:15 | 2024-02-04
04/02/2024 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:28 | 2024-02-05
وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى
07:15 | 2024-02-05
خلال 48 ساعة.. مقتل 40 حوثيا في الضربات الأميركية- البريطانية
07:15 | 2024-02-05
قتيلان وجريح حالته حرجة... إمرأة سرقت سيارة وتسبّبت بحادث سير مروّع (فيديو)
06:48 | 2024-02-05
بعد الدولار... بلدٌ عربيّ يشهد إنخفاضاً كبيراً بأسعار الذهب
06:19 | 2024-02-05
الأضرار كبيرة جدّاً... إنفجار يهزّ ارمينيا شاهدوا بالفيديو حجم الدمار في المباني
06:05 | 2024-02-05
"الوقت ينفد".. وزير إسرائيلي: سنتحرّك عسكريّاً ضدّ لبنان في هذه الحالة
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
05/02/2024 14:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
05/02/2024 14:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
05/02/2024 14:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24