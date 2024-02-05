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رأت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "الغارات الجوية الأميركية، ليلة الجمعة، ضد المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق شكلت موجة جديدة من العنف الذي انتشر في كل أنحاء المنطقة منذ بداية حرب غزة. ومع ذلك، تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الآن إلى إظهار أن لديها، في مجموعة أدوات سياستها في الشرق الأوسط، ما هو أكثر من القنابل الموجهة بدقة. وفي الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يخطط للطلعات الجوية عند منتصف الليل رداً على هجوم الأحد الماضي على قاعدة أميركية في الأردن، كان يرسل أيضاً إشارات بأنه يقوم بتطوير خطة لاستخدام الاضطرابات كفرصة لتحويل المنطقة. تم إرسال الرسالة من خلال التسريبات قبل مغادرة وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأحد في رحلة إلى الشرق الأوسط، وهي الخامسة له منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول، والتي سيزور خلالها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية".وبحسب الصحيفة، "لم تحقق غزوات بلينكن الأربع الأولى سوى القليل على الرغم من أن الولايات المتحدة ادعت بعض الفضل في حقيقة أن الحرب لم تمتد على الفور إلى لبنان. هذه المرة، فإن وزير الخارجية يحمل شيئا أكثر أهمية في أوراقه الموجزة: اتفاق "الصفقة الكبرى" الذي يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والتحرك الجوهري نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكل ذلك بتحفيز من واشنطن. وفي نفس الوقت الذي تم فيه إطلاع واشنطن على هذه الدفعة الدبلوماسية الجديدة، اقترح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن كلاً من المملكة المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنهما الاعتراف بفلسطين عاجلاً وليس آجلاً، قائلا إنه "لا يمكن أن يأتي ذلك في بداية العملية، ولكن لا يجب أن يكون في نهاية العملية"."وتابعت الصحيفة، "يبدو من المحتمل جدًا أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق، التي ألقاها خلال رحلة إلى لبنان، قد تم تنسيقها مع واشنطن لإيصال الإشارة إلى أن "الخطط في متناول اليد" للبحث عن حلول دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأساسي. وورد أيضًا أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات المتعلقة بموعد اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال عملية السلام النهائية، وليس بالضرورة تركها حتى النهاية. ومن بين الخيارات، وفقا لتقرير صادر عن موقع "أكسيوس"، الاعتراف الثنائي بالدولة الفلسطينية، والتخلي عن حق النقض الأميركي على تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، وثالثًا، تشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذو واشنطن في الاعتراف. وفي الوقت نفسه، ستعرض المملكة العربية السعودية، التي لم تتخل عن اهتمامها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل طوال الأشهر الأربعة من حرب غزة، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في مقابل اتخاذ خطوة جوهرية "لا رجعة فيها" نحو إقامة الدولة الفلسطينية".وأضافت الصحيفة، "يبدو أن التفكير في البيت الأبيض هو أن مثل هذا العرض من الرياض من شأنه أن يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق. ولن يقبل ائتلافه اليميني المتطرف مثل هذه الصفقة أبدا، ولكنه سوف يُحرم من دعم الولايات المتحدة إذا لم يقبلها. للبقاء في منصبه، وبالتالي الهروب من التهديد بالسجن نتيجة لتهم الفساد الجنائية التي يواجهها، سيتعين على نتنياهو التخلص من شركائه في الائتلاف والبحث عن آخرين، وفقًا للخطة. إن سقوط نتنياهو أو تشكيله ائتلافاً حاكماً جديداً من شأنه أن يقيم مساحة للتقدم الدبلوماسي نحو حل الدولتين بعيد المنال لإسرائيل وفلسطين المستقلة. وهذا بدوره من شأنه أن يخلق تآزراً سعيداً لبايدن في السياسة الداخلية من خلال دفع الأميركيين العرب، وخاصة في ولاية ميشيغان المتأرجحة، إلى التسامح معه على دعمه الثابت لإسرائيل في حملتها في غزة، وبالتالي المساعدة في إنقاذ رئاسته".ورأت الصحيفة أنه "من ناحية أخرى، فإن الاتفاق السعودي الإسرائيلي الذي يحقق إقامة الدولة الفلسطينية من شأنه أن يعيد تشكيل الشرق الأوسط، في المقام الأول على حساب إيران، التي سعت إلى إبراز نفسها باعتبارها بطلاً فلسطينياً في زمن الاحتلال والاضطهاد، كما ومن شأنه أن يساهم في إسقاط طهران لنفوذها في كل أنحاء المنطقة. هذه، على الأقل، هي الخطة، وهي تشبه في معظم النواحي سياسة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط قبل 7 تشرين الأول، لكنها الآن تتسم بالإلحاح الإضافي الناجم عن الكارثة الإنسانية في غزة. إن التاريخ الطويل للصراع العربي الإسرائيلي يشير بالفعل إلى أن التقدم الحقيقي لا يأتي إلا بعد العنف الشديد. يؤكد الصراع ضرورة ملحة في البحث عن البدائل، ولكن الاستعجال لا يكفي عادة لتحقيق النتائج. هناك عنصر رئيسي آخر، كما يقول آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض سابق في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، هو القيادة. وقال ميلر إن هناك زعيماً مستعداً لتحمل المخاطر من أجل الفوز، وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".وبحسب الصحيفة، "من جانبه، سيرى نتنياهو أن صفقة التطبيع السعودية وما يترتب على ذلك من استمرار الدعم الأميركي، بدلا من سلامة ائتلافه المتشدد الحالي، أمر ضروري لبقائه. وحتى لو قرر نتنياهو حل ائتلافه والتطلع إلى تشكيل ائتلاف آخر، فإن الحملة الانتخابية التالية سوف تستغرق أشهراً، ومن غير الواضح على الإطلاق ما إذا كان القادة السياسيون المهمون الآخرون على استعداد لأن يصبحوا شركاء في التحالف مع رجل يحتقرونه أو أن هؤلاء السياسيين سيكونون أكثر حماساً بشأن إنشاء دولة فلسطينية قوية. وبالنظر إلى هذا الواقع السياسي، فإن أي اعتراف رسمي من العواصم الغربية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيكون رمزياً إلى حد كبير، وفقاً لرشيد الخالدي، أستاذ الدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا في نيويورك".وتابعت الصحيفة، "على الجانب الفلسطيني، عملت حماس لفترة طويلة على إفساد أي محاولة لتحقيق مبادرة الدولتين، وكانت حرب غزة سبباً في تعزيز الدعم الذي تحظى به الحركة في الضفة الغربية بشكل لا يقاس. وليس من الواضح أيضاً كيف قد تبدو السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها"، والتي اقترحها المسؤولون الأميركيون باعتبارها الحكومة المفترضة لدولة جديدة. إن قيادتها لن تكون مقبولة بالنسبة لمعظم الفلسطينيين. وحتى الآن، تم عرقلة إجراء انتخابات جديدة بسبب رفض إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة فيها".وختمت الصحيفة، "هذا هو حجم التعقيد الذي سيتعين على الدبلوماسيين التعامل معه لإنجاح الخطة، في وقت قصير للغاية، بالنظر إلى التقويم الانتخابي".