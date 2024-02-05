بسبب تصريحات "غير مقبولة".. استدعاء سفيرة إسرائيل لدى روسيا!

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أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية سيمونا هالبرين بسبب "تصريحات غير مقبولة" أدلت بها في مقابلة، نقلا عن وكالة "تاس" للأنباء.وذكرت الوزارة أن هالبرين حرفت موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة التي أجرتها معها صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية ونُشرت أمس الأحد.ووصفت الوزارة تصريحات السفيرة بأنها "بداية غير موفقة إطلاقا" لها في منصبها الدبلوماسي الذي بدأت شغله في كانون الأول الماضي.وانتقدت هالبرين في المقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتقليله من أهمية المحرقة النازية (الهولوكوست) وقالت إن روسيا ودودة بصورة مبالغ فيها مع حركة حماس.(العربية)