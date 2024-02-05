صحيفة ألمانية تُهاجم نساء غزة: ينجبن أطفالا لقتل اليهود

هاجمت صحيفة ألمانية نساء غزة لارتفاع معدل المواليد في القطاع، متهمة إياهم بإنجاب الأطفال لـ "قتل اليهود"، إذ قال الكاتب الألماني آلان بوسنر في مقال له بصحيفة ويلت الألمانية إلى أنه منذ 17 عامًا، ظلت حماس تدعو النساء هناك إلى إنجاب المزيد من الأطفال حتى لا تنفد الإمدادات البشرية لمحاربة "اليهود"، حسب تعبيره.

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ولفت إلى أنه "على الرغم من انخفاض معدل المواليد هناك من 8.3 أطفال لكل امرأة في عام 1991 إلى حوالي أربعة، إلا أنه لا يزال من أعلى المعدلات في العالم، ولهذا السبب يعتبر عدد السكان من بين الشباب في العالم: نصفهم تقريبًا تحت سن 18 عامًا، مقارنة بأقل من 17% في ألمانيا وحوالي 33% في إسرائيل، وهذا ليس بسبب البؤس المادي أو نقص التعليم بالنسبة للمرأة".



وتابع بوسنر "قبل الحرب الحالية، لم تكن الرعاية الصحية في غزة جيدة للغاية فحسب، مقارنة بالعديد من الدول العربية؛ كما أن مستوى التعليم بين النساء مرتفع نسبياً، حيث تذهب جميع الفتيات إلى المدرسة لمدة تسع سنوات على الأقل، والعديد منهن يلتحقن بالجامعة".



وقال: "ليس الأمر أن النساء في غزة لا يعرفن شيئا عن وسائل منع الحمل، ولا يحصلن على وسائل منع الحمل، وليس لديهن أي معرفة مفيدة. ومع ذلك، لا يعمل حتى 15% منهم، مقارنة بـ 75% في ألمانيا و60% في إسرائيل، لكن حماس ظلت تدعو النساء لإنجاب الأطفال من أجل تعزز قدرتها البشرية ومهاجمة إسرائيل".



وأوضح أنه خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 ارتفع معدل المواليد بين النساء الفلسطينيات خاصة المتعلمات والمُسيَّسات، حسب قوله، إلا أن المعدل انخفض في السنوات الأخيرة، على عكس غزة التي يبدو فيها أن إنجاب الأطفال للقتال ضد "اليهود" أمرا جذابا، حسب وصفه.(عربي 21)