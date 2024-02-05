تحذيرٌ عاجل... خطوة ستُؤدّي إلى كارثة في النظام الماليّ العالميّ

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية حذّرت من أن مصادرة الغرب للأصول الروسية سيُؤدّي إلى تعقيد الأزمة الأوكرانية، وسيُؤدّي إلى تداعيات كارثية على النظام المالي العالمي.وجاء تقرير الصحيفة الصينية بعدما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الغرب يضع خطط لإصدار "التزامات ديون" للمساعدة في تمويل أوكرانيا وذلك من خلال استخدام أصول روسية لسداد الديون.ويرى بعض السياسيين في الغرب، أن "مصادرة الأصول الروسية يمكن استخدامها لإظهار الدعم لأوكرانيا وكذلك كسلاح ضد روسيا".ويشير مؤلفوا المقال إلى أن "مصادرة مبلغ كبير من دولة ذات سيادة أمر غير مسبوق، ويمكن أن يكون له عواقب قانونية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بها لكل من روسيا والغرب".وأضاف المؤلفون: "بصرف النظر عن الطريقة التي ستبرر بها الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية السيادية المهم كيف سينظر المستثمرون والدول التي تشتري ديون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المسألة". (روسيا اليوم)