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عربي-دولي

صباح اليوم... العثور على جثة مسؤول بارز ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عن ظروف وفاته؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:29
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ذكرت صحيفة "حرييت" أن رئيس منطقة إيكينوزو في ولاية كهرمان مرعش التركية مسعود كوشكون، تم العثور عليه ميتا متأثرا بجروحه بطلق ناري في الرأس في منزله.

وقالت الصحيفة: "وفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع في منطقة إيكينوزو. ومن المفترض أن سائق رئيس المنطقة توجه في الصباح إلى مقر إقامته ليأخذه إلى المكتب، لكنه لم يتمكن من الاتصال به. ثم أبلغ السائق الشرطة والخدمات الطبية بذلك. وعندما دخلت الشرطة منزل رئيس المنطقة، عثرت على كوشكون مصابا بطلق ناري في الرأس. وأثناء الفحص أكد الأطباء وفاة المسؤول".
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وتم نقل جثة كوكشون إلى مشرحة بمعهد الطب الشرعي لتشريح الجثة.

وبدأت الشرطة المحلية تحقيقا في ملابسات الحادث. (روسيا اليوم)
 
 
 

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