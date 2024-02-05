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عربي-دولي

الكرملين: قصف القوات الأوكرانية مدينة ليسيتشانسك اعتداء وحشي

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:35
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وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مخبز مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك مؤخرا، بالاعتداء الإرهابي والوحشي.

وقال بيسكوف: "لا يوجد وصف آخر لهذا العمل غير أنه إرهابي، فالهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية وأخيرا على مخبز، عمل إرهابي وحشي، وعدد الضحايا يتحدث عن وحشية هذا العمل الإرهابي".
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وأضاف: "العملية العسكرية الروسية مستمرة لمنع حدوث المزيد من الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية".

وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الروسية ليونيد باستشنيك أن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في مدينة ليسيتشانسك. (روسيا اليوم) 
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