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ما هي الأسلحة الروسية القادرة على تدمير دبابات أبرامز الأميركية؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:59
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كشف الخبير العسكري أندريه كوشكين عن الأسلحة الروسية القادرة على تدمير دبابات أبرامز الأميركية، التي شوهدت إحداها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 
ويقول كوشكين في حديث لـ Lenta.ru: "كنا نتوقع وجود دبابات ليوبارد في ساحة المعركة. اتضح أنها احترقت قبل غيرها. أما بالنسبة لدبابات أبرامز، فسيتم التعامل معها بنفس الطريقة تماما. أي سوف تحرق ببساطة".
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ووفقا له، إذا تحدثنا عما إذا كان لدينا شيء ما، نقول لدينا أشخاص، وهذا هو الشيء الرئيسي، وكذلك لدينا معدات تتفوق على هذه الدبابات. لدينا دبابة T-90 الرائعة. إنها قادرة على الصمود في وجه أبرامز الأميركية.

ويشير الخبير العسكري إلى أن نقل الدبابات الأميركية إلى أوكرانيا أثار الجدل في واشنطن، وفي كييف نفسها.
 
ويقول: "وفقا لكيريل بودانوف، رئيس المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بسبب خصوصية هذه الدبابات، سيتعين استخدامها في العمليات الخاصة. ولا يمكن توزيعها على طول خط الجبهة. لأنها سوف تحترق بسرعة، ولن تجلب أي فائدة قتالية. ومن الممكن الآن أن نعد لعملية ما، وربما ستشارك فيها، أو سيتم نقلها فقط".

ووفقا للخبير كوشكين، دبابة أبرامز ثقيلة جدا ومتقلبة.

ويقول: "الدبابة مزودة عمليا بمحرك طائرة مروحية، وتتطلب أنواعا خاصة من الوقود ومواد التشحيم والزيوت، وبكميات كبيرة جدا. لذلك في الظروف الجوية الحالية، لا يمكن استخدام مثل هذه الدبابة الثقيلة، لأنها تفقد قدرتها على المناورة تماما. بالإضافة إلى ذلك، كان الأميركيون يخشون إرسال الدبابات بكل معداتها الحديثة إلى أوكرانيا، لذلك أزالوا كل شيء. وبالتالي، انخفضت قدرات الدبابة بشكل كبير، ما لا يسمح باستخدامها بفعالية". (روسيا اليوم) 

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