الأضرار كبيرة جدّاً... إنفجار يهزّ ارمينيا شاهدوا بالفيديو حجم الدمار في المباني

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وقع انفجار في منطقة سكنية في منطقة نورعريش في العاصمة يريفان، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة قي المباني المجاورة.وبحسب البيانات الأولية، دمر الانفجار عدة مبان واقعة في منطقة "نور عريش 34" وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار وقع في مخبز، وناجما عن انفجار اسطوانة غاز.وتقوم فرق الإنقاذ بعمليات البحث والإنقاذ حيث تمكنت من انتشال شخصين من تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)