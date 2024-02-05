بعد الدولار... بلدٌ عربيّ يشهد إنخفاضاً كبيراً بأسعار الذهب

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شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث خسر المعدن الأصفر 500 جنيه تقريبا على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب هبوط الدولار في السوق الموازية بنسبة 28%.وفي ما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":- انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2317 جنيها للغرام.- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2979 جنيها للجرام.- وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للغرام.- بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيها للغرام. (روسيا اليوم)