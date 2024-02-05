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إقتصاد

بعد الدولار... بلدٌ عربيّ يشهد إنخفاضاً كبيراً بأسعار الذهب

Lebanon 24
05-02-2024 | 06:48
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شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث خسر المعدن الأصفر 500 جنيه تقريبا على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب هبوط الدولار في السوق الموازية بنسبة 28%.

وفي ما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":
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- انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2317 جنيها للغرام.
- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2979 جنيها للجرام.
- وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للغرام.
- بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيها للغرام. (روسيا اليوم)

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