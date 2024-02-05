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عربي-دولي

قتيلان وجريح حالته حرجة... إمرأة سرقت سيارة وتسبّبت بحادث سير مروّع (فيديو)

Lebanon 24
05-02-2024 | 07:15
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تمكنت كندرا بون من ولاية فلوريدا، من سرقة سيارة شرطة من أحد الضباط وتسببت بمقتل راكبين.
وبعد سرقتها السيارة، اصطدمت بون بشاحنة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للشرطة. (سبوتنيك)
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