خلال 48 ساعة.. مقتل 40 حوثيا في الضربات الأميركية- البريطانية

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أعلنت مصادر يمنية مقتل 40 من المتمردين الحوثيين خلال اليومين الماضيين نتيجة الضربات الأخيرة الأميركية البريطانية على مواقعهم.وذكرت المصادر نفسها أن معظم القتلى الحوثيين سقطوا في صنعاء والحديدة.وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في تشرين الثاني معلنين أنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة، حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حماس.وردت القوات الأميركية والبريطانية بشن هجمات ضد الحوثيين، الذين اعتبروا منذ ذلك الحين أن المصالح الأميركية والبريطانية أيضا هي أهداف مشروعة لهم.ويوم الأحد، قال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، في بيان، إن استمرار الهجوم الأميركي البريطاني على اليمن "لن يحقق للمعتدين أي هدف ولن يؤثر على قرار اليمن إظهار دعمه لقطاع غزة الفلسطيني".