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عربي-دولي

وفاة نائبة في حادث سير مروّع.. سيارتها اصطدمت بمركبة أخرى وهذا عدد الجرحى

Lebanon 24
05-02-2024 | 07:28
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شهدت محافظة المنيا، في صعيد مصر، حادثا بشعا علي الطريق الصحراوي، نتج عنه مصرع  النائبة أمنية محمود رجب عضو مجلس نواب في محافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة في المجلس وإصابة 5 آخرين.
 
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين في الطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب في محافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى وإيداع الجثة بالمشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين في السرعة الزائدة وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق. (روسيا اليوم) 
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