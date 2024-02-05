توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟

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في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق الصرف والقضاء على المضاربات التي تسببت في انتعاش الدولار وتجاوزه مستوى 70 جنيهاً في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما نصف مليون دولار، بالإضافة إلى شيكل إسرائيلي، بعد معلومات تُفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي، حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة قيام كل من "و.م." صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة، بالاتجار بالنقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار، و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.هذا وجرى ضبط رجل الأعمال وشقيقه في القاهرة وبحوزتهما 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي.وعرضت أجهزة الأمن الشخصين على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما. (العربية)