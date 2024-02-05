Advertisement

إقتصاد

توقيف رجل أعمال وشقيقه... ما الذي عُثِرَ بحوزتهما؟

Lebanon 24
05-02-2024 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1160883-638427426504260959.jpg
Doc-P-1160883-638427426504260959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق الصرف والقضاء على المضاربات التي تسببت في انتعاش الدولار وتجاوزه مستوى 70 جنيهاً في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على رجل أعمال وشقيقه بحوزتهما نصف مليون دولار، بالإضافة إلى شيكل إسرائيلي، بعد معلومات تُفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي، حسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين.
Advertisement

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة إجرام الأموال العامة قيام كل من "و.م." صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة، بالاتجار بالنقد الأجنبي وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار، و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.

هذا وجرى ضبط رجل الأعمال وشقيقه في القاهرة وبحوزتهما 2000 شيكل و10 آلاف ريال سعودي.

وعرضت أجهزة الأمن الشخصين على النيابة العامة المختصة للتحقيق معهما. (العربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2024-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:25 | 2024-02-05
10:11 | 2024-02-05
09:45 | 2024-02-05
09:30 | 2024-02-05
09:28 | 2024-02-05
09:08 | 2024-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24